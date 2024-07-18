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В Петербурге мужчина избил мигранта, который разделся перед его шестилетней дочерью

В Петербурге задержали гражданина Киргизии, который разделся перед ребенком

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Global Look Press

Иностранец снял штаны на глазах у ребенка в Юнтоловском заказнике под Петербургом, полицейские спасли его от самосуда. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне вечером неизвестный с оголенным низом появился перед шестилетней девочкой у реки Глухарки. Вскоре после этого в полицию позвонила женщина, которая заявила о драке на пересечении Шуваловского проспекта и улицы Оптиков. Оказалось, что свидетели происшествия решили наказать извращенца на месте, однако вскоре туда прибыл наряд патрульной-постовой службы.

Правоохранители выяснили, что произошло, и задержали 36-летнего гражданина Киргизии. В полиции также приняли заявление от 33-летнего петербуржца, который утверждал, что задержанный демонстрировал свои гениталии его маленькой дочери. Затем выяснилось, что мигрант нарушил режим пребывания и находился на территории РФ незаконно. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении иностранца уголовного дела.

Ранее жители Воронежа избили мужчину, якобы пытавшегося усадить детей к себе в машину.

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