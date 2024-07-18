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На заправках в Сочи началась нехватка бензина

SHOT: на заправках в Сочи из-за роста турпотока начал заканчиваться бензин

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Сочи наблюдается локальный дефицит бензина из-за высокого турпотока. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Топливо пропало на заправках в Лазаревском (район Сочи), два дня назад исчез бензин сорта Аи-92. Позже появилась информация о нехватке бензина Аи-95.

Местные сотрудники АЗС утверждают, что бензин начал заканчиваться, стал активный спрос со стороны туристов, которые по дороге в Адлер забирают все топливо.

До этого сообщалось, что цены на бензин Аи-95 подскочили до максимума с сентября 2023 года. Бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал до 72 714 рублей за тонну (+1,87%). Цена топлива находится на этих уровнях впервые с сентября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Исторический рекорд стоимости Аи-95 на бирже был установлен 7 сентября 2023 года. Тогда цена поднималась до 76 876 рублей за тонну.

Позже экономист Сергей Зайнуллин предрек рост цен на российских заправках на 10% к сентябрю.

Ранее «Лукойл» признали виновным в завышении цен на бензин на 85 копеек.

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