На заправках в Сочи началась нехватка бензина

В Сочи наблюдается локальный дефицит бензина из-за высокого турпотока. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Топливо пропало на заправках в Лазаревском (район Сочи), два дня назад исчез бензин сорта Аи-92. Позже появилась информация о нехватке бензина Аи-95.

Местные сотрудники АЗС утверждают, что бензин начал заканчиваться, стал активный спрос со стороны туристов, которые по дороге в Адлер забирают все топливо.

До этого сообщалось, что цены на бензин Аи-95 подскочили до максимума с сентября 2023 года. Бензин марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал до 72 714 рублей за тонну (+1,87%). Цена топлива находится на этих уровнях впервые с сентября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Исторический рекорд стоимости Аи-95 на бирже был установлен 7 сентября 2023 года. Тогда цена поднималась до 76 876 рублей за тонну.

Позже экономист Сергей Зайнуллин предрек рост цен на российских заправках на 10% к сентябрю.

Ранее «Лукойл» признали виновным в завышении цен на бензин на 85 копеек.