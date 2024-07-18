В Подмосковье продолжают обновлять тротуары

В Подмосковье завершилось строительство 14 новых тротуаров вдоль региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что общая протяженность построенных тротуаров составила 9 км.

По его словам, в 17 округах продолжаются работы по строительству 39 км новых тротуаров.

Новые тротуары построили в Красногорске, Коломне, Щелково, Истре и других округах.

Всего до конца года в Подмосковье планируется построить более 65 км новых тротуаров.