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Мужчину, угрожавшего Тейлор Свифт, отправили за решетку до конца ее шоу в Германии

Американца с билетом на концерт Тейлор Свифт задержали за угрозы в адрес певицы

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Global Look Press

Американец, угрожавший Тейлор Свифт в социальных сетях, задержан перед ее концертом в Германии. Об этом 18 июля сообщило агентство Associated Press.

Известно, что у 34-летнего гражданина США был билет на первый концерт певицы на стадионе «Фельтинс-Арена» в городе Гельзенкирхен на западе Германии. Организаторы шоу знали, что мужчина угрожает Свифт и ее партнеру в социальных сетях, и предупредили о его появлении местную полицию. Злоумышленника задержали во время проверки билетов на входе.

В итоге вчерашний концерт, на котором присутствовало около 60 тыс. человек, прошел мирно. Известно, что в Гельзенкирхене Свифт даст еще два шоу в рамках своего тура Eras Tour. Они состоятся 18 и 19 июля, при этом местный суд постановил оставить обвиняемого в преследовании американца под стражей до 20 июля, то есть до окончания выступлений поп-иконы в городе. В полиции добавили, что Свифт и ее зрителям ничто не угрожает.

После Гельзенкирхена Свифт планирует провести концерты еще в двух немецких городах — Гамбурге и Мюнхене.

Ранее охранник Тейлор Свифт лишился должности из-за желания получить фото с певицей.

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