Милонов объяснил подростковую агрессию отсутствием внимания со стороны родителей

Подростки зачастую становятся агрессивными из-за недостатка внимания со стороны родителей. Такое мнение в беседе с Общественной службой новостей высказал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

«Подростки без внимания и воспитания склонны к демонстрации особой детской жестокости. Еще Макаренко писал, что самые жестокие преступники — дети. Поэтому у меня вопросы не к детям. Они не могут адекватно оценить свое поведение. А ко взрослым, которые, видимо, устранились от их воспитания», — указал Милонов.

Психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская в свою очередь объяснила, почему подростки часто объединяются в банды, в составе которых могут нарушить закон. По словам специалиста, именно в подростковом периоде существует природная потребность собираться в группы.

Подростков, по ее мнению, нужно организовывать вокруг чего-то. Будь-то спорт, творчество, предпринимательство или другие направления. Везде, где будет перебиваться их потребность в асоциальном поведении.

15 июля стало известно, что в Благовещенске группа подростков напала на жителей квартиры на улице Василенко.

Ранее подростки избили женщину и столкнули ее на рельсы в метро.