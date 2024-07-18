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В Германии разгорелся скандал в связи с зарплатой брата Олафа Шольца

Bild: в Германии из-за зарплаты брата Шольца разгорелся скандал

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Global Look Press

В Германии разгорелся скандал в связи с зарплатой брата Олафа Шольца Йенса. Об этом сообщает газета Kieler Nachrichten.

По данным газеты, под руководством 64-летнего Йенса Шольца Университетский медицинский центр Шлезвиг-Гольштейна ушел в минус на 100 миллионов евро.

Но несмотря на убытки, брат канцлера ФРГ получил свой ежегодный бонус в размере 180 тысяч евро в дополнение к своей зарплате, которая составляет 480 тысяч евро в год. Издание отмечает, что такая зарплата делает его самым высокооплачиваемым государственным служащим в Шлезвиг-Гольштейне.

Представитель больницы также сообщил газете, что вся информация о денежном бонусе для Шольца является «конфиденциальной».

Издание среди прочего указало, что Министерство финансов ФРГ не стало комментировать тему бонуса, подчеркнув, что контракт с Шольцем включает в себя вознаграждение, которое «основано на степени выполнения экономических целей и других показателей».

Ранее в Германии предложили ограничить соцвыплаты для вывода страны из кризиса.

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