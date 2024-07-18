Следствие просит арестовать самозванную «главу президиума Верховного Совета СССР»

Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать 73-летнюю россиянку Валентину Реунову, которая называет себя руководителем президиума Верховного Совета СССР, по делу о призывах к терроризму. Информация об этом есть на сайте инстанции.

Уголовное дело на Реунову и еще нескольких фанатов СССР завели еще в начале 2024 года. Их обвиняют в призывах к свержению действующей власти.

Известно, что Реунова, после того, как ей избрали домашний арест в качестве меры пресечения, пыталась обжаловать решение судьи, направляя претензии «генеральному прокурору СССР», а также предпринимала попытки продолжить свою деятельность. Это и стало поводом для ходатайства об аресте.

«Граждане СССР» (организация запрещена в России) — неофициальное движение, включающее несколько не связанных между собой объединений, чьи сторонники разделают схожие взгляды. В частности они считают, что Советский Союз продолжает существовать и они живут на временно оккупированной территории СССР, поэтому следуют советским законам. Многие «Граждане СССР» отказывались платить за коммунальные услуги и возвращать кредиты. Кроме того, они за деньги выдавали «советские паспорта» или помогали получить официальные должности в «советских органах власти».

24 августа 2022 года министерство юстиции внесло «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций.

Ранее в Кургане ФСБ задержала мужчину, который призывал в соцсетях к революции.