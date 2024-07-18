Контрольная «Выходи решать!» стартует 28 сентября по всей стране

Ежегодная онлайн-контрольная по техническим наукам «Выходи решать!» пройдет с 28 сентября по 5 октября 2024 года, сообщили организаторы.

Контрольная включает пять дисциплин: математику, физику, биологию, информатику и астрономию. Участники могут испытать свои силы в решении задач, которые рассчитаны на уровень школьных знаний 8–9-х классов.

Для участия в контрольной нужно будет зарегистрироваться на технологической платформе All Cups от VK, что можно будет сделать уже в августе.

По всей стране откроется более 700 очных точек, куда участники смогут прийти лично для участия в контрольной. Эти площадки будут организованы в университетах, школах и культурных центрах.

В этом году будут отобраны 50 ключевых точек по всей стране, которые получат особый статус, поддержку организаторов и большой набор подарков для участников контрольной. На площадках будут проведены образовательные праздники.

По каждому из пяти предметов будет сформирован рейтинг участников, а победители получат подарки от партнеров акции.

Организаторами и ключевыми партнерами контрольной выступают Московский физико-технический институт (МФТИ), Физтех-Союз, VK Education и All Cups. В 2024 году мероприятие реализуется при грантовой поддержке Движения Первых и при содействии Фонда целевого капитала МФТИ и Фонда Горчакова.