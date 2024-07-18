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В российском городе женам и вдовам участников СВО разрешили не платить за проезд

Беглов разрешил женам и вдовам участников СВО не платить за проезд в Санкт-Петербурге

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Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился разрешить не платить за проезд в городском общественном транспорте женам и вдовам участников специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в постановлении городского правительства.

Отмечается, что данная мера будет действовать в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене. Для того чтобы ею воспользоваться, нужно будет оформить бесплатный проездной билет. Уточняется, что мера будет действовать до конца текущего года.

До этого сообщалось, что в Калуге следователи проверяют информацию о незаконном увольнении участника спецоперации. По предварительным данным, вернувшийся с фронта мужчина устроился на завод. Тем не менее руководство предприятия уволило работника, который уже достиг предпенсионного возраста, нарушив, по данным СК России, тем самым 144 статью УК РФ. Проводится доследственная проверка.

Ранее Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года после потери супруга.

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