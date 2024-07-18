На Украине поддержали законопроект, разрешающий откуп для взяточников

Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который позволит подозреваемым в получении крупных взяток откупиться от наказания. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В случае совершения уголовного проступка предлагается наказать правонарушителя штрафом в размере от 204 тыс. (примерно ₽433 тыс.) до 2,04 млн грн (₽4,2 млн), при нетяжком преступлении будет штраф от 2,057 млн (₽43 млн) ​​до 20,4 млн грн (₽42 млн), при тяжком преступлении — штраф от 20,417 млн ​​(₽43 млн) до 102 млн грн (₽217 млн), при особо тяжком преступлении — штраф от 102 млн грн (₽217 млн) до 204 млн грн (₽433 млн).

В июле сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала по делу о коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. Речь идет об исполняющем обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы. По материалам дела, чиновник причастен к требованию «неправомерной выгоды» от столичных предпринимателей.

Ранее в США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за коррупции.