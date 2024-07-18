В Сочи призвали избегать пляжей из-за грозы

Власти Сочи призвали местных жителей и туристов избегать пребывания на пляжах и купания в море из-за грозы. Об этом администрация курортного города предупредила в Telegram-канале.

«По сообщению синоптиков, сегодня, 18 июля 2024 года, в Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление юго-восточного ветра: с порывами до 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Людям рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. Отмечается, что все службы города работают в усиленном режиме.

До этого сообщалось, что москвичей предупредили о сильном ветре и дождях в четверг, 18 июля и пятницу, 19 июля. По прогнозам метеорологов, в Москве 18 и 19 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильные дожди, грозы и усиление ветра до 17 м/с. В различных районах столицы за два дня может выпасть от 10 до 70 мм осадков, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что на юге России полностью восстановили электроснабжение после сбоев из-за жары.