Раскрыты подробности инцидента с собакой, которую сделали приманкой для тигра в Приморье

Житель приморского поселка Пластун, спасший привязанную беременную собаку, которую использовали как приманку для тигра, признался, что собака находилась в плохом состоянии. Об этом мужчина рассказал в беседе с 360.ru.

«Да, я обнаружил собаку и спас ее. Она была беременная. Мне скинули сначала [видео], как она там сидела, и вынес ее. Спустя час тигр туда пришел», — сообщил молодой человек.

По его словам, животное сначала даже не могло встать.

18 июля управление МВД по региону сообщало, что в Приморском крае заметили собаку на привязи, которую, предположительно, сделали приманкой для хищника. На данный момент проводится проверка. В произошедшем правоохранители усмотрели признаки жестокого обращения с животными. За подобное преступление можно лишиться свободы на срок до трех лет.

По словам главы центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такая ловушка не поможет спастись от хищника. Поймать его таким образом нельзя, подчеркнул он. Если же тигр попадет в капкан, то станет опасным для местных жителей.

Ранее сообщалось, что внутри собаки ветеринары нашли «магазин игрушек».