Попова предупредила о возможности ЧС из-за холеры

Меняющиеся инфекционные риски могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, например на сегодняшний день опасность представляет холера. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день серьезную угрозу представляет холера. Ежегодно около 1 миллиарда человек подвергаются риску заболевания», — сказала она.

Кроме того, по ее словам на территории стран БРИКС существуют риски опасных инфекционных заболеваний.

Попова обратила внимание, что заболеваемость холерой регистрируют ежегодно в пяти странах БРИКС, за полгода 2024 года зафиксировали 20 тысяч случаев заболевания.

До этого в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России стабильная, находится на ежедневном контроле ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об опасных военно-биологических программах других стран.