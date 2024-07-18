Попова предупредила о возможности ЧС из-за холеры

Меняющиеся инфекционные риски могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, например на сегодняшний день опасность представляет холера. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день серьезную угрозу представляет холера. Ежегодно около 1 миллиарда человек подвергаются риску заболевания», — сказала она.
Кроме того, по ее словам на территории стран БРИКС существуют риски опасных инфекционных заболеваний.
Попова обратила внимание, что заболеваемость холерой регистрируют ежегодно в пяти странах БРИКС, за полгода 2024 года зафиксировали 20 тысяч случаев заболевания.
До этого в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что санитарно-эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям в России стабильная, находится на ежедневном контроле ведомства.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об опасных военно-биологических программах других стран.