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Юрист рассказал, как не допустить продажи квартиры мошенниками через «Госуслуги»

Юрист Островский: обращение в Росреестр защитит от продажи квартиры мошенниками

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Shutterstock

Россиянам важно обратиться в Росреестр для защиты от мошенников, которые научились продавать квартиры после получения доступа к аккаунтам жертв на «Госуслугах». Об этом 360.ru рассказал судебный юрист Дмитрий Островский.

По его словам, гражданам стоит написать в ведомство заявление, чтобы сделка с недвижимостью регистрировалась только при личном присутствии продавца.

«Такие флажки каждый человек может поставить», — отметил Островский.

Юрист уточнил, что продавец и покупатель квартиры могут подать документы раздельно, однако, у этого есть свои плюсы и опасности. Если мошенники уже заключили, отменить ее будет сложно, продолжил эксперт. В этом случае он посоветовал обращаться в суд.

Накануне юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала «Газете.Ru», что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги», завладев электронной цифровой подписью жертвы. По ее словам, для махинации с недвижимостью мало иметь доступ к цифровой подписи, нужно получить и доступ и к документам настоящего владельца подписи — паспорту, СНИЛС, ИНН.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее: снимать или покупать квартиру в ипотеку.

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