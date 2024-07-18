Врач оценила, можно ли мыть пол с дезинфицирующим средством в доме с детьми

Полы в доме, где есть маленькие дети, можно мыть с использованием дезинфицирующей жидкости. Об этом рассказала врач-невролог, эпилептолог, доцент кафедры нервных болезней и восстановительной медицины Галина Калмыкова, передает Pravda.Ru.

«Однако надо использовать жидкость, которая рекомендована к использованию в домах, где есть маленькие дети и животные. Надо смотреть производителя, надо смотреть, что это за жидкость, и вымывать как следует пол, а не просто мазать этой жидкостью», — подчеркнула врач.

По ее словам, такой способ мытья полов сделает их более чистыми. Однако Калмыкова призвала использовать чистящие средства только по инструкции, чтобы не навредить ребенку.

Независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Орлов до этого говорил, что почти все моющие средства, которые используются для уборки дома, являются безопасными для здоровья. При этом опасными могут быть средства для прочистки засоров в канализации на основе щелочи, предупредил эксперт. Их он рекомендует использовать в перчатках.

Ранее сообщалось, что в Петербурге моющее средство разъело ребенку кожу на спине.