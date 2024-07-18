В Челябинской области мигрантам запретили работать продавцами

Правительство Челябинской области ввело запрет для мигрантов на работу наемными сотрудниками на основании патентов в торговле, а также в автомастерских, гостиницах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«По решению губернатора (Алексея Текслера — «Газета.Ru») в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов», — говорится в сообщении.

В правительстве Челябинской области подчеркнули, что это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции.

В результате принятого решения иностранцы с патентами теперь не смогут работать в оптовой и розничной торговле, а также в гостиницах и предприятиях общепита.

Кроме того, иностранцам будет запрещено заниматься ремонтом автомобилей, деятельностью в области спорта, отдыха и развлечений. Среди прочего под запретом оказалась деятельность домашних хозяйств с наемными работниками.

В правительстве области добавили, что мигранты не смогут трудиться и в частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

До этого сообщалось, что мигрантам в Томской области запретят работать в такси, общепите, рознице и других сферах.

Ранее в России создали рекомендации для мигрантов из Средней Азии.