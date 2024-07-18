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Священник из Подмосковья получил срок за обмен в переписке интимными фото

Суд приговорил священника из Подмосковья за обмен интимными фото в мессенджере

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Shutterstock

Зюзинский суд Москвы вынес приговор протоиерею Дмитрию Кувырталову, настоятелю храма Архангела Михаила в Летове по обвинению в обмене порнографическим материалом в мессенджере. Об этом сообщил ТАСС адвокат священника Денис Балуев.

По словам юриста, настоятеля в марте 2023 года командировали в зону СВО для окормления личного состава. Караульные осмотрели его гаджеты и нашли в личной переписке порнографические изображения, что стало основанием для начала проверки. Священника задержали и поместили в комендатуру Луганской области, где он пробыл две недели, как считает защита, незаконно.

В телефоне священника правоохранители нашли три частные переписки в мессенджере, в которых были фотографии интимного содержания. При этом одной из участниц переписки оказалась 15-летняя девушка, она за деньги отправляла свои изображения.

В итоге Кувырталова приговорили к трем годам колонии общего режима. Его адвокат отметил, что это стало первым прецедентом, когда отправка и получение в мессенджере по обоюдному согласию абонентов изображений квалифицировано как тяжкое преступление, и обвиняемый получил реальный срок. Защита собирается обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что пожилой мужчина тайно фотографировал чужих детей на пляже камерой, спрятанной в очки.

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