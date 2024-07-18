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В британской тюрьме выявили высокую концентрацию радиоактивного элемента

Sky News: в британской тюрьме выявили высокую концентрацию радиоактивного радона

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Peter Titmuss/Shutterstock/FOTODOM

Тюрьму в британском Дартмуре временно закрыли из-за выявленной высокой концентрации радиоактивного радона. Об этом сообщает Sky News.

В здании отбывали наказание 175 человек. Дартмурская тюрьма была построена еще в начале XIX века для содержания французских военнопленных во время наполеоновских войн. Ее работу планировали прекратить в 2023 году, однако в 2019 году это решение было отменено из-за роста заключенных. Подчеркивается, что сейчас пенитенциарная система Великобритании сталкивается с кризисом, что заставляет власти искать пути досрочного освобождения значительной части преступников.

До этого сообщалось, что воздействие радона может повышать риск инсульта у женщин.

Радон представляет собой природный газ, не имеющий цвета, запаха и вкуса. Он образуется в результате естественного радиоактивного распада урана. Радон может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов, также его обнаруживают в воде.

Ранее радон назвали причиной рака легких у некурящих.

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