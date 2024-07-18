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На севере Коми восстановили мобильную связь и доступ в интернет

Минцифры Коми: связь в Инте и Воркуте полностью восстановлена

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Shutterstock

На севере республики Коми восстановлен доступ в интернет и мобильная связь, ранее прерванные в результате повреждения кабеля на участке Печора — Инта. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минцифры республики.

В министерстве пояснили, что повреждение на линии связи было зафиксировано утром 17 июля. Из-за обрыва кабеля жители Инты и Воркуты временно потеряли доступ к услугам связи.

«На место аварии оперативно выехали специалисты, которые установили причину повреждения и провели восстановительные работы. Доступ в интернет и мобильная связь восстановлены», — говорится в публикации.

В тот же день сообщалось, что 2,5 млн человек остались без электричества из-за аварии на юге России. Накануне был отключен первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. Веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

Ранее сообщалось, что Ростовскую область полностью включили в энергосеть.

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