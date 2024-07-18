В Приморье проверят информацию о попытке поймать тигра на живую собаку

Глава центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что проводится проверка информации об использовании живой собаки для ловли краснокнижного амурского тигра в поселке Пластун (Приморский край). Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, соответствующее обращение уже направлено в охотнадзор.

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что собаку используют в качестве приманки для ловли тигра. По данным очевидцев, собака находится на цепи почти неделю. На видеозаписях видно животное, лежащее на привязи на огороженной территории, похожей на клетку без верха. Предполагается, что это устройство предназначено для ловли тигра.

«Кто и как ловит так тигра, пока неясно. Но на такой забор, за который посадили собаку, чтобы поймать краснокнижного хищника, тигр не пойдет. Мы, как и все, обескуражены таким сооружением для предполагаемой ловли тигра, поэтому мы написали запрос в краевой охотнадзор», — отметил Арамилев.

Эксперт также добавил, что по имеющейся информации собаку уже убрали из «ловушки».

Амурский тигр внесен в международную Красную книгу как один из самых редких хищников на планете. В России он обитает на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным учетов, в России проживает около 750 амурских тигров, включая тигрят.

Ранее люди увидели тигра у дороги в Приморье и спровоцировали его нападение.