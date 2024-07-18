Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Бывший замглавы министерства обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — заявили в правоохранительных органах.

Отмечается, что Иванов продолжает настаивать на своей невиновности.

До этого адвокат заявил, что бывший замминистра обороны Иванов сможет получить УДО.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник Главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее блогер Воротников попытался купить авто замглавы МО Тимура Иванова и опоздал.