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Суд в США приговорил россиянина к трем годам заключения

Суд в США приговорил россиянина Марченко к шести годам тюрьмы и надзора

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Depositphotos

Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам тюрьмы и еще трем годам надзора за перепродажу в Россию микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Подробности о рассмотрении дела в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка не приводятся.

В марте 2024 года Марченко признал себя виновным в контрабанде товаров двойного назначения из Соединенных Штатов в Россию. Его задержали в сентябре 2023 года.

Речь идет об элементах микроэлектроники, которые можно использовать как в гражданском, так и в военном оборудовании. 51-летний Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения.

Также 17 июля суд в ФРГ приговорил мужчину с двумя гражданствами к семи годам тюрьмы за поставки компонентов БПЛА в РФ.

Ранее суд приговорил гражданина РФ к 12,5 года за контрабанду в США запчастей от ракет.

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