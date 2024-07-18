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Басманный суд арестовал экс-полковника МВД по делу о серии убийств бизнесменов

Суд арестовал экс-полковника МВД Новгородова по обвинению в убийствах по найму

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы на два месяца заключил под стражу бывшего полковника МВД, которого следствие считает причастным к серии убийств предпринимателей в 2004 году. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, полковник МВД в отставке Владимир Новгородов в составе организованной группы участвовал в убийстве по найму трех человек. В частности, в 2004 году он «осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства» в Одинцовском районе Московской области. Кроме того, у него дома были найдены взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ об убийстве в составе организованной группы, а также незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

«Московский комсомолец» уточняет, что обвиняемому Новгородову 60 лет. Он уволился из органов МВД на пенсию в 2011 году, до 2021 года работал в службе безопасности коммерческой фирмы. Оружие было закопано во дворе его дачи и изъято полицией в апреле. Изначально предполагалось, что экс-полковник будет проходить по делу как свидетель, однако потом, по-видимому, у следователя появились к нему более серьезные претензии и вопросы.

По данным «МК», арсенал принадлежал лидеру группировки киллеров Алексею Чеботареву, арестованному в прошлом году. Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в суд поступило дело об убийстве Игоря Талькова.

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