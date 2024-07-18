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Окаменелость стегозавра продали на аукционе за рекордную сумму

Скелет стегозавра продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $44,6 млн

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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Относящийся к позднему юрскому периоду скелет стегозавра был продан на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $44,6 млн. Об этом, ссылаясь на аукционный дом Sotheby's, сообщает американский журнал Forbes.

В Sotheby's назвали окаменелость, получившую название APEX, самым лучшим из когда-либо найденных образцов стегозавра. Сумма в $44,6 млн сделала его самым дорогим ископаемым, когда-либо проданным на аукционе. Предыдущий рекорд принадлежал тираннозавру «Стэн», которого купили за $31,8 млн.

По информации, которой располагает Forbes, аукционный дом не указал имя продавца. Однако в Sotheby's назвали его известным и уважаемым коммерческим палеонтологом, который обнаружил стегозавра на своей частной земле. Находка была сделана в 2022 году в штате Колорадо.

Скелет стегозавра имел высоту более трех метров и длину в шесть метров. Он является практически полным и очень хорошо сохранившимся.

Forbes отметил, что APEX был продан на $4-6 млн дороже, чем ожидалось.

До этого сообщалось, что американские палеонтологи из Университета штата Северная Каролина открыли новый вид динозавров, обитавших около 99 млн лет назад в Северной Америке.

Ранее ученые опровергли связь между динозаврами и мифическими грифонами.

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