Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван самый простой способ обеспечить безопасность данных на смартфоне

ИБ-эксперт Шутов посоветовал чистить кеш для защиты данных на смартфоне

close
100%
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Очистка внутреннего хранилища компьютера или ноутбука играет важную роль в обеспечении безопасности владельца устройства. Удаление ненужных файлов снижает риск случайного раскрытия конфиденциальной информации. Об этом «Газете.Ru» рассказал Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

«Например, временные файлы браузеров могут содержать личные данные, которые могут использовать злоумышленники. Уменьшение количества ненужных файлов снижает вероятность скрытых угроз (вирусы и вредоносные программы), которые могут прятаться среди других файлов», — объяснил он.

Смартфоны имеют ограниченное количество встроенной памяти. Ее очистка от ненужных файлов помогает освободить ценное пространство для новых приложений и данных.

«Приложения создают большие объемы кеша, который со временем накапливается и занимает значительное место. Это особенно важно для устройств с небольшим объемом памяти и также способствует ускорению работы смартфона. Избыточное количество кеша замедляет работу приложений и системы в целом. Своевременная «уборка» улучшает производительность и скорость отклика устройства, уменьшая задержки при запуске приложений и выполнении задач», — подчеркнул эксперт.

Накопившийся кеш может содержать поврежденные данные, приводящий к сбоям и некорректной работе приложений. Его удаление обеспечивает стабильную работу устройства.

«Кроме того, очистка имеет важное значение для безопасности и конфиденциальности данных на смартфоне. Кеш может содержать временные копии личной информации, такой, как логины и пароли. При их удалении снижается риск компрометации данных, что особенно важно в условиях повышенной угрозы кибератак. Меньшее количество временных файлов и кеша «закрывает» возможные точки входа в систему для злоумышленников и повышает общую безопасность устройства», — рассказал специалист.

Также регулярная очистка способствует поддержанию стабильности всей системы, так как накопление ненужных файлов приводит к системным ошибкам и сбоям.

«Обновления программного обеспечения требуют заданного количества свободного места. Его наличие помогает вовремя их устанавливать без внезапного прерывания установки из-за недостатка пространства», — резюмировал Шутов.

Ранее эксперт рассказала, что делать, если ваши пароли утекли в сеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами