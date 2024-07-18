Назван самый простой способ обеспечить безопасность данных на смартфоне

Очистка внутреннего хранилища компьютера или ноутбука играет важную роль в обеспечении безопасности владельца устройства. Удаление ненужных файлов снижает риск случайного раскрытия конфиденциальной информации. Об этом «Газете.Ru» рассказал Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.

«Например, временные файлы браузеров могут содержать личные данные, которые могут использовать злоумышленники. Уменьшение количества ненужных файлов снижает вероятность скрытых угроз (вирусы и вредоносные программы), которые могут прятаться среди других файлов», — объяснил он.

Смартфоны имеют ограниченное количество встроенной памяти. Ее очистка от ненужных файлов помогает освободить ценное пространство для новых приложений и данных.

«Приложения создают большие объемы кеша, который со временем накапливается и занимает значительное место. Это особенно важно для устройств с небольшим объемом памяти и также способствует ускорению работы смартфона. Избыточное количество кеша замедляет работу приложений и системы в целом. Своевременная «уборка» улучшает производительность и скорость отклика устройства, уменьшая задержки при запуске приложений и выполнении задач», — подчеркнул эксперт.

Накопившийся кеш может содержать поврежденные данные, приводящий к сбоям и некорректной работе приложений. Его удаление обеспечивает стабильную работу устройства.

«Кроме того, очистка имеет важное значение для безопасности и конфиденциальности данных на смартфоне. Кеш может содержать временные копии личной информации, такой, как логины и пароли. При их удалении снижается риск компрометации данных, что особенно важно в условиях повышенной угрозы кибератак. Меньшее количество временных файлов и кеша «закрывает» возможные точки входа в систему для злоумышленников и повышает общую безопасность устройства», — рассказал специалист.

Также регулярная очистка способствует поддержанию стабильности всей системы, так как накопление ненужных файлов приводит к системным ошибкам и сбоям.

«Обновления программного обеспечения требуют заданного количества свободного места. Его наличие помогает вовремя их устанавливать без внезапного прерывания установки из-за недостатка пространства», — резюмировал Шутов.

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