Россиянам напомнили про новый порядок поступления на целевое обучение

В 2024 году изменилась процедура и формат подачи документов на целевое обучение. Раньше абитуриент должен был сам искать организацию — заказчика обучения. Абитуриенты задавались вопросами, куда идти, как найти подходящую компанию, какие будут условия. О том, как изменилась процедура поступления, «Газете.Ru» рассказал директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

«С этого года процедура стала жесткой и понятной, а воспользоваться старой схемой поступления на целевое не получится. Был создан специальный портал, на котором все организации, которые хотят и могут выступить заказчиками обучения на разных уровнях образования, публикуют свои заявки и условия», — объяснил он.

Сейчас на портале более 75 тыс. целевых мест, что достаточно много. Карточка заявки включает в себя информацию о том, где придется отрабатывать свое обучение и в какие сроки. Теперь организация может установить строго регламентированный период от трех до пяти лет, в зависимости от своих требований. Абитуриент с этого года может выбрать только один вуз и одно направление для целевого обучения.

«В остальном процедура остается прежней. Абитуриенту необходимо подать документы в вуз на целевое место, для этого нужно воспользоваться порталом «Госуслуги», набрать минимальные установленные университетом баллы, поучаствовать в конкурсе на места, и в случае, если конкурс пройден, заключить договор с заказчиком», — добавил Хвостов.

Зачисление на целевое происходит раньше основного периода, до 28 июля абитуриенты должны предоставить оригинал аттестата, и до 30 июля выходит приказ о зачислении. После этого у них есть десять дней на заключение договора. Если не удалось поступить на место по этому конкурсу, можно попробовать себя в основной волне.

«Я считаю, что изменения положительно скажутся на самой системе целевого обучения, ведь раньше было непросто найти работодателя, предварительно договориться с ним, а с этого года целевое место стало общедоступным, соответственно, конкурс сильно вырастет. До 2024 года на целевые места иногда хватало минимальной суммы баллов. Велика вероятность, что в этом году проходной балл в этом конкурсе вырастет», — отметил эксперт.

Важно, что сам работодатель может помогать студенту во время учебы, выплачивая разнообразные стипендии. Кроме того, он может предъявлять требования к учебе и назначать штрафы, при этом отчислить не может.

«Процесс поступления стал доступен каждому, будущие студенты имеют возможность самостоятельно выбрать заказчика. Абитуриенты на новой платформе имеют абсолютно равные условия, им заранее известна вся необходимая информация об обучении на условиях каждой конкретной компании», — резюмировал Хвостов.

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