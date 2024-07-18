Составлен рейтинг наиболее популярных видов культурного досуга у россиян

Наибольший интерес для россиян среди видов культурного досуга представляет театр — более четверти респондентов отметили его как предпочтительный вариант культурного досуга. Это показало исследование МТС Live, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Второе место заняли музыкальные концерты, которые выбрали 17% опрошенных. Далее по списку идут кино, юмористические выступления, посещение музеев и спортивные мероприятия. Наименьшей популярностью у жителей России пользуются лекции. Их отметили предпочтительными менее 3% участников опроса.

«Распределение зрительских предпочтений обусловлено множеством факторов, включая демографические особенности, уровень дохода, доступность культурных учреждений и даже традиции и ценности в разных регионах. Результаты опроса, безусловно, связаны и с состоянием индустрии развлечений. Рынок концертов и фестивалей продолжает восстанавливаться после пандемии и отсутствия гастролей иностранных исполнителей. Аналогичная ситуация на рынке кинопроката — существенно уменьшилось количество зарубежных релизов, а также все больше внимания на себя перетягивают стриминги. Со стендапом немного иначе, сфера только начинает развиваться в масштабах страны. Вместе с тем мы можем предположить общую тенденцию ощущения русским человеком посещения театра как ценного и для кого-то даже элитарного культурного досуга. Поход на спектакль позволяет зрителям прожить и получить новый для них важный опыт и впечатления, поэтому остается неповторимым и, как видно из результатов опроса, желанным вариантом досуга», — прокомментировал генеральный директор МТС Live Михаил Минин.

По результатам исследования, большинство россиян находят время для культурного отдыха раз в месяц. При выборе мероприятия респонденты обращают внимание на его тематику (48% опрошенных), узнаваемые имена создателей, исполнителей или участников (32%), а также опираются на рекомендации знакомых (более 28%).

По оценке опрошенных, в среднем за выход они тратят от трех до пяти тысяч рублей. Помимо покупки билетов, большинство готово потратить деньги на еду (40% респондентов) и безалкогольные напитки (33,2%). При этом наименьшим спросом пользуется сувенирная продукция и мерч — на нее готовы тратить деньги менее четверти опрошенных.

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