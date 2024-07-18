Активно используют ИИ-сервисы в учебе 90% первокурсников

Большинство — 90% — первокурсников активно используют ИИ-инструменты в своей учебной деятельности, несмотря на то, что эти технологии стали доступны относительно недавно. Однако к выпускному курсу этот показатель снижается до 59%. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Московским городским педагогическим университетом (МГПУ), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Опрос дает представление о динамике отношения студентов к использованию ИИ в обучении на различных этапах их академического пути, а также о наиболее востребованных функциях ИИ-сервисов среди студентов и преподавателей.

«Я думаю, что искусственный интеллект проще освоить, чем, например, офисные компьютерные приложения. Здесь за счет проб и ошибок технология осваивается на интуитивном уровне», — прокомментировал ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Он подчеркнул, что речь не идет о полной замене человека в сфере образования.

«Многое из того, что делает учитель, можно автоматизировать (проверка тетрадей, составление тестовых заданий, натаскивание на какие-то алгоритмы и пр.), но это далеко не вся работа педагога. Высвободившееся от рутинных операций время можно потратить на творчество, общение, дискуссии и многое другое полезное», — добавил ректор.

Эта тенденция может быть связана с различными факторами, влияющими на восприятие и использование студентами новых технологий в процессе обучения. Одним из возможных объяснений является то, что первокурсники, будучи «цифровыми аборигенами», более открыты к внедрению инновационных инструментов в свою учебную рутину. Они выросли в эпоху стремительного развития технологий и воспринимают ИИ как естественную часть своей жизни. Кроме того, находясь в начале своего академического пути, они могут быть более склонны экспериментировать с новыми методами обучения и выполнения заданий.

С другой стороны, по мере приближения к выпуску студенты старших курсов могут становиться более избирательными в использовании ИИ-сервисов. Возможно, накопленный опыт и знания позволяют им критически оценивать эффективность и целесообразность применения ИИ в конкретных учебных ситуациях. Кроме того, на старших курсах студенты часто сталкиваются с более сложными и специфическими задачами, требующими углубленных знаний и навыков, которые ИИ-сервисы пока не всегда способны обеспечить.

Среди преподавателей, которые начали использовать ИИ-сервисы относительно недавно, разница в использовании ИИ в зависимости от педагогического стажа не столь значительна: 42,9% преподавателей со стажем 1-3 года и 41,5% со стажем более 20 лет прибегают к помощи ИИ-сервисов в своей работе. Это может свидетельствовать о том, что внедрение ИИ в образовательный процесс зависит не от возраста и опыта преподавателей, а от их понимания и готовности осваивать и применять новые технологии.

Опрос выявил наиболее востребованные функции ИИ-сервисов среди студентов и преподавателей. Генерация текстов является самой популярной функцией как среди студентов (91,6%), так и среди преподавателей (80,6%). За ней следуют поиск информации и ответов на фактологические вопросы (78,3% среди студентов и 71,8% среди преподавателей), генерация идей и решений для учебных задач (65,2% среди студентов и 54,8% среди преподавателей), перевод текстов на другие языки (43,8% среди студентов и 63,7% среди преподавателей) и создание изображений, видео и звука (44% среди студентов и 58,1% среди преподавателей).

Результаты опроса также показывают, что и студенты, и преподаватели признают несовершенство текущих ИИ-сервисов и необходимость их доработки (около 80% в обеих группах). Несмотря на растущую популярность отечественных разработок, таких как YandexGPT и GigaChat, зарубежный сервис ChatGPT остается наиболее востребованным среди студентов (53,3%) и преподавателей (48%). Хотя, по всей видимости, в ближайшее время ситуация будет меняться. Поскольку ожидается массовое использование специально настроенных и дополнительно обученных систем генерации текстов.

Полученные данные могут стать основой для дальнейших исследований и дискуссий о роли ИИ в высшем образовании, а также для разработки стратегий по эффективной интеграции этих технологий в учебный процесс с учетом меняющихся потребностей и ожиданий студентов и преподавателей.

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