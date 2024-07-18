Названы продукты, которые незаметно повышают аппетит

Существуют продукты, которые заметно усиливают аппетит. Поэтому их частое употребление может способствовать перееданию, и, как следствие, набору лишнего веса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Людмила Сонина.

Так, по ее словам, к ним относятся продукты, содержащие большое количество кислот — лимоны, апельсины, кислые яблоки, маринованные огурцы и квашеная капуста. Они раздражают слизистую желудка, вызывая усиленную выработку желудочного сока, в связи с чем повышается аппетит. Поэтому их лучше употреблять либо незадолго до приема пищи, либо через некоторое время после еды.

К этим же продуктам относятся и фруктовые соки, которые содержат фруктовые кислоты и большое количество глюкозы, что приводит к ускорению обмена веществ и повышению аппетита.

«Простые углеводы — конфеты, сладости, пирожные, торты, шоколад, выпечка из высших сортов муки, сдоба — резко повышают уровень глюкозы в крови, из-за чего наступает насыщение, которое быстро проходит и вновь возникает голод», — добавила врач.

К продуктам, усиливающим аппетит, она также отнесла специи, соусы и приправы (перец, пряности, травы (фенхель, кориандр, мята перечная), корица, соль, горчица, хрен, кетчуп, пищевые вкусовые добавки (например глутамат натрия). При их избытке человек может съедать больше пищи, чем обычно или без специй.

Кроме того, во многих соусах содержится кукурузный сироп, который стимулирует аппетит за счет подавления выработки гормона лептина, отвечающего за чувство насыщения.

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