В Подмосковье мужчины выбили зубы подростку из-за плача его маленькой сестры

В подмосковном Дмитрове трое мужчин жестоко избили подростка на глазах у его маленькой сестры. Об этом пишет Mk.ru.

Инцидент произошел 16 июля на детской площадке в микрорайоне Внуковский. Вечером 15-летний мальчик вышел на прогулку со своей двухлетней сестрой и подругой-сверстницей. Когда юноша решил, что пора возвращаться домой, его младшая сестра расплакалась и стала капризничать. Брат попытался ее успокоить и привлек внимание местного жителя, который оказался случайным свидетелем воспитательного процесса.

Пьяный мужчина решил объяснить подростку, что он неправильно взаимодействует с ребенком, но мальчик попросил не вмешиваться в его дела. В ответ взрослый ударил несовершеннолетнего, а затем на школьника накинулись и его собутыльники. Они выбили подростку два зуба, врачи также диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Мать мальчика уже обратилась в полицию с заявлением.

Ранее в Москве мужчина избил на улице жену и отобрал у нее младенца.