В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

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Автомобиль въехал на террасу в районе Пер-Лашез в 20-м округе Парижа, сообщает BFMTV.

Лицо, управлявшее транспортным средством, скрылось с места происшествия. Пассажир, который также находился в машине, был задержан. По словам источника, близкого к следствию, у него положительный тест на наркотики и алкоголь.

Как сообщает BFMTV, есть пострадавшие. Предварительно, трое раненых находятся в критическом состоянии.

По информации газеты Parisien, инцидент произошел у ресторана «Ramus». Трем из шести пострадавших оказалась нужна срочная медицинская помощь.

В район ЧП прибыли многочисленные силы полиции, на месте также находятся многочисленные пожарные машины. Авеню дю Пер-Лашез перекрыта.