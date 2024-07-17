В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

Автомобиль въехал на террасу в районе Пер-Лашез в 20-м округе Парижа, сообщает BFMTV.
Лицо, управлявшее транспортным средством, скрылось с места происшествия. Пассажир, который также находился в машине, был задержан. По словам источника, близкого к следствию, у него положительный тест на наркотики и алкоголь.
Как сообщает BFMTV, есть пострадавшие. Предварительно, трое раненых находятся в критическом состоянии.
По информации газеты Parisien, инцидент произошел у ресторана «Ramus». Трем из шести пострадавших оказалась нужна срочная медицинская помощь.
В район ЧП прибыли многочисленные силы полиции, на месте также находятся многочисленные пожарные машины. Авеню дю Пер-Лашез перекрыта.