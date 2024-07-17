В Волгоградской области стартовала студенческая «Вахта памяти»

В день начала битвы за Сталинград в Волгоградской области стартовала поисковая экспедиция студенческих отрядов «Вахта памяти: Сталинградский фронт». На ее открытии собрались 80 участников из 20 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе «Поискового движения России».

Представитель поискового движения в Волгоградской области Вадим Журавлев отметил, что российские студенты собираются на этом мероприятии уже в седьмой раз.

«Спасибо вам за то, что вы приезжаете за многие тысячи километров на нашу Волгоградскую землю для того, чтобы провести эту, безусловно, очень важную работу. Желаю, чтобы каждому из вас улыбнулась поисковая удача», — обратился он к участникам экспедиции.

В июле 1942 года по территории Светлоярского района Волгоградской области проходили оборонительные рубежи, которые были построены мирными жителями и солдатами 5-й саперной армии. Здесь же соорудили переправу через Волгу: с левого берега перевозились воинские части и боеприпасы, а с правого эвакуировали раненых, гражданское население с полосы фронта, скот и сельскохозяйственную технику.

На местах этих сражений студенты проведут поисковые работы. Для участников экспедиции подготовлена образовательная программа, в которую также включены кинофильмы, посвященные Сталинградской битве.

Экспедиция продлится до 2 августа.

«Поисковое движение России» было создано в апреле 2013 года. Сейчас оно объединяет более 45 тыс. поисковиков всех возрастов в составе более 1,5 тыс. поисковых отрядов.

За 11 лет работы движения его участниками были подняты останки более 230 тыс. советских солдат и офицеров, установлены более 13 тыс. имен и судеб защитников Отечества.