Две фигурантки дела о БДСМ-фотосессии на кладбище в Петербурге отпущены из СИЗО

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения фигурантке дела об обнаженной фотосессии на Большеохтинском кладбище Анне Пантелееевой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга.

«Красногвардейский [суд] сам, по своему усмотрению, изменил стражу на домашний арест», — пояснили в пресс-службе.

Другая фигурантка дела художница Ярослава Гуменная также была освобождена из-под стражи.

«Санкт-Петербургский городской суд в порядке апелляционного рассмотрения постановление о страже отменил. Гуменную из-под стражи освободил», — отметили в пресс-службе.

Художнице Кристине Рожковой и фотографу Сергею Евстюхову продлили пребывание в СИЗО.

В июне художница Анна Пантелеева вместе с другими фигурантами дела устроила полуобнаженную БДСМ-фотосессию на Большеохтинском кладбище в Петербурге. На фото с бекстейджа съемки пожаловались блогер Владислав Поздняков и автор многочисленных жалоб и заявлений на российских гомосексуалов Тимур Булатов.

В соцсетях Пантелеева принесла извинения всем, кого мог задеть перформанс. Девушка планировала уезжать из страны из-за травли и просила у подписчиков денег на авиабилеты.

Позднее Пантелееву и других участников съемки задержала полиция. Было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

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