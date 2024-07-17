Столкновение поезда с легковушкой попало на видео

Момент столкновения «Ласточки» с автомобилем на переезде под Гатчиной попал на видео. Его опубликовал телеканал «78».

На кадрах видно, что автомобиль въезжает на переезд, при этом у водителя не было помех для того, чтобы увидеть приближающийся поезд — а переезд был регулируемым.

Уточняется, что машинист поезда успел применить экстренное торможение, но для остановки поезда оставалось слишком мало времени и расстояния.

До этого под Санкт-Петербургом столкнулись скоростной поезд «Ласточка» и легковой автомобиль Renault.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде станции «Дивенская» около 14:40 мск. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей. На место происшествия прибыли для установления обстоятельств ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. Движение поездов в этом направлении было временно остановлено из-за остановки «Ласточки».

Ранее в Белгородской области с рельсов сошел поезд.