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В ЦБ объяснили, зачем руководству банка пистолеты-пулеметы

ЦБ: боевое оружие необходимо сотрудникам банка для охраны в новых регионах

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Мария Девахина/РИА Новости

Право на ношение боевого стрелкового оружия, которое предоставят сотрудникам Центробанка, необходимо для обеспечения безопасности в новых регионах страны. Так в пресс-службе регулятора «Газете.Ru» прокомментировали подготовленный совместно с Росгвардией проект постановления правительства.

«Законом «Об оружии» уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование (ст. 12  ФЗ-150). Проект Постановления Правительства РФ уточняет установленный законодательством перечень должностей. Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — заявили в пресс-службе ЦБ.

До этого стало известно, что Росгвардия предложила дать право носить оружие заместителям председателя ЦБ и их советникам, управляющим отделениями и их заместителям, а также директорам департаментов и их заместителям. Все они, согласно документу, могут получить служебный пистолет или пистолет-пулемет.

Ранее сообщалось, что ЦБ перестанет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка.

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