В Берлине участнице движения «Последнее поколение» назначили реальный тюремный срок

В Берлине климатическую активистку и участницу движения Letzte Generation («Последнее поколение») приговорили к реальному тюремному сроку. Об этом сообщает Bild.

Как следует из обвинительного заключения, 32-летняя участница движения была признана виновной в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нанесении ущерба государственному имуществу. Вместе с другими активистами она несколько раз приклеивала себя к дорожному полотну и тем самым блокировала автомобильные дороги.

Кроме того, в 2023 году обвиняемая залила краской фасад здания, внесенного в список памятников архитектуры. Так она пыталась привлечь внимание федерального министерства транспорта к деятельности Letzte Generation, ущерб от ее действий тогда оценили в €7,4 тыс. Аналогичную акцию женщина провела в апреле прошлого года и облила оранжевой краской витрину берлинского магазина одежды.

Теперь, по решению суда, активистка проведет за решеткой один год и четыре месяца.

В декабре прошлого года экоактивисты из Letzte Generation устроили атаку на праздничную ель в торговом центре в Лейпциге.

Ранее участники движения окрасили в черный цвет воду на площади Испании в Риме.