Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Берлине участнице движения «Последнее поколение» назначили реальный тюремный срок

В Германии климатическая активистка отправилась в тюрьму за акционизм

close
100%
Benedict Bettermann/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Берлине климатическую активистку и участницу движения Letzte Generation («Последнее поколение») приговорили к реальному тюремному сроку. Об этом сообщает Bild.

Как следует из обвинительного заключения, 32-летняя участница движения была признана виновной в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов и нанесении ущерба государственному имуществу. Вместе с другими активистами она несколько раз приклеивала себя к дорожному полотну и тем самым блокировала автомобильные дороги.

Кроме того, в 2023 году обвиняемая залила краской фасад здания, внесенного в список памятников архитектуры. Так она пыталась привлечь внимание федерального министерства транспорта к деятельности Letzte Generation, ущерб от ее действий тогда оценили в €7,4 тыс. Аналогичную акцию женщина провела в апреле прошлого года и облила оранжевой краской витрину берлинского магазина одежды.

Теперь, по решению суда, активистка проведет за решеткой один год и четыре месяца.

В декабре прошлого года экоактивисты из Letzte Generation устроили атаку на праздничную ель в торговом центре в Лейпциге.

Ранее участники движения окрасили в черный цвет воду на площади Испании в Риме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами