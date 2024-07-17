Глава Невинномысска призвал жителей поехать в Шебекино

Мэр Невинномысска Михаил Миненков потребовал от жителей города перестать «скулить» без света. Об этом градоначальник заявил в интервью изданию «Подъем».

Миненков связал недовольство невинномыссцев с тем, что в городе живет большое количество людей и у каждого есть свое мнение по ситуации, в которой оказался город.

«Я написал же, что хватит уже скулить, какие-то тепличные мы стали. Поезжайте в Шебекино, посмотрите, как они там без света живут», — заявил Миненков в ответ на вопрос о недовольстве горожан.

Также Миненков утверждает, что жители города «слишком привыкли» к комфортным условиям.

До этого 2,5 млн человек остались без электричества из-за аварии на юге России.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что на юге России возникает новый энергетический кризис из-за аномальной жары и недостатка генерации.