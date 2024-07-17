Стало известно, сколько энергообъектов в Харьковской области получили урон

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что на территории региона были повреждены более 700 энергетических объектов. Об этом пишет местное новостное агентство «Укринформ».

«На территории Харьковской области было повреждено или уничтожено более 700 объектов электроснабжения», — сказал чиновник.

Он добавил, что вместе с этим урон получили более 8 тыс. км электрических сетей.

По словам Синегубова, в настоящее время в регионе действуют графики отключения света. Из-за этого жителям некоторых районов Харьковской области приходится обходиться без электричества по восемь и более часов в день.

16 июля бывший президент Украины Петр Порошенко выступил в парламенте страны. В своей речи экс-глава государства обвинил депутатов Верховной рады и чиновников в том, что они не принимают никаких мер для восстановления энергетической системы. По его словам, законодатели и служащие «прохлаждаются» под работающими кондиционерами, в то время как во многих многоэтажных домах не работают лифты и свет.

Ранее в Верховной раде Украины предложили жителям страны охлаждаться с помощью ведра и колодца.