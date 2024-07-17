В Подмосковье продолжают обновлять ограждения возле ж/д путей

В Подмосковье установили более 780 метров ограждения для ликвидации опасных троп возле ж/д путей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, благодаря ограждениям удалось ликвидировать уже 110 «опасных» троп и снизить смертельные случаи в 12 округах.

«Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Сергиево-Посадском и Богородском округах», — рассказал он.

Гержик добавил, что всего с начала 2024 года в регионе на ж/д путях погибли около 100 человек.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что работы включают в себя строительство пешеходных переходов, обустройство камер, фиксирующих нарушения правил перехода путей, установку искусственных ограждения типа «змейка» и информационных стендов на ж/д станциях.