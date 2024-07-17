Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье продолжают обновлять ограждения возле ж/д путей

В Подмосковье установили более 780 метров ограждений вблизи ж/д путей

close
100%
Shutterstock/JetKat

В Подмосковье установили более 780 метров ограждения для ликвидации опасных троп возле ж/д путей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, благодаря ограждениям удалось ликвидировать уже 110 «опасных» троп и снизить смертельные случаи в 12 округах.

«Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Сергиево-Посадском и Богородском округах», — рассказал он.

Гержик добавил, что всего с начала 2024 года в регионе на ж/д путях погибли около 100 человек.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что работы включают в себя строительство пешеходных переходов, обустройство камер, фиксирующих нарушения правил перехода путей, установку искусственных ограждения типа «змейка» и информационных стендов на ж/д станциях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами