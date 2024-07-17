Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина появления полчищ опасных медуз у побережья Крыма

РИА: нашествие медуз-корнеротов в Крыму может быть связано с ветрами и течениями

close
100%
Краснодар | Регион 23/VK

Появление у западного побережья Крыма огромных скоплений медуз-корнеротов может быть связано с ветрами, течениями или погодой. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Борис Аннинский.

«Это может быть вызвано, прежде всего, сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями. <...> С другой стороны — это может быть частным случаем, связанным с характером погоды в июле», — предположил ученый.

По словам Аннинского, возникновение полчищ корнеротов в Черном море — это скорее аномалия, потому что эти медузы обычно в стаи не сбиваются. Рост популяции медуз ученый связал с увеличением численности планктона, а также с сокращением количества гребников мнемиопсиса в водоеме.

Как рассказывала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева, корнероты — медузы, опасные для человека. Контакт с ними может привести к появлению обширных и болезненных ожогов.

Ранее сообщалось о нашествии медуз в Анапе.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами