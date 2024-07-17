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Река в Битцевском лесу приобрела необычно яркий цвет

«Чертаново»: река в московском Битцевском лесу приобрела необычно яркий цвет

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Телеграм-канал ЧЕРТАНОВО

Река Чертановка в московском Битцевском лесу приобрела необычно яркий зеленый цвет. Об этом сообщает Telegram-канал «Чертаново».

На кадрах из парка видно, что кричаще-зеленой вода стала не на всей протяженности, а лишь на небольшом участке. При этом заметно, что изменение цвета воды, по всей видимости, не связано с цветением водорослей — позеленела сама жидкость в водоеме.

Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения воды.

«Взяты пробы воды, устанавливается источник загрязнения водного объекта», — сообщили в прокуратуре.

До этого в Москве-реке затонувшее судно образовало нефтяное пятно площадью в 2000 квадратных метров.

Инцидент произошел неподалеку от жилого комплекса «Рублево-Архангельское». При этом спасатели со станции «Рублево» установили заграждение в 15 метров. На место происшествия были вызваны водолазы.

Ранее власти Севастополя заявили о провокации в Балаклаве из-за моря зеленого цвета.

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