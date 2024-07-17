Река в Битцевском лесу приобрела необычно яркий цвет

Река Чертановка в московском Битцевском лесу приобрела необычно яркий зеленый цвет. Об этом сообщает Telegram-канал «Чертаново».
На кадрах из парка видно, что кричаще-зеленой вода стала не на всей протяженности, а лишь на небольшом участке. При этом заметно, что изменение цвета воды, по всей видимости, не связано с цветением водорослей — позеленела сама жидкость в водоеме.
Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения воды.
«Взяты пробы воды, устанавливается источник загрязнения водного объекта», — сообщили в прокуратуре.
До этого в Москве-реке затонувшее судно образовало нефтяное пятно площадью в 2000 квадратных метров.
Инцидент произошел неподалеку от жилого комплекса «Рублево-Архангельское». При этом спасатели со станции «Рублево» установили заграждение в 15 метров. На место происшествия были вызваны водолазы.
Ранее власти Севастополя заявили о провокации в Балаклаве из-за моря зеленого цвета.