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Россиянка два часа просидела в душной кабине лифта, ей отказали в помощи

Краснодарка сообщила, что ее застрявшей в лифте матери отказались помогать

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Жительница Краснодара пожаловалась, что ее мать, инвалид второй группы, два часа просидела в душной кабине лифта во время отключения электроэнергии, а диспетчеры управляющей компании якобы игнорировали ее просьбы о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «МедКрай».

Инцидент произошел 17 июля в доме 20 по улице Александра Покрышкина.

«По телефону, указанному внутри лифта, ей цинично ответили, что не обслуживают данный лифт и отказали в помощи. Также не работала кнопка экстренного вызова, на звонок никто не отвечал. Попытки дозвониться в МЧС не дали результата. Диспетчер УК ЭНКИ соврала о вызове лифтера, при повторном обращении заявила: мол, у лифтера наверное сел телефон (она не вызвала помощь)», — поделилась краснодарка, посетовав на легкомысленное отношение служб к человеческой жизни.

Горожанка публично обратилась к администрации и представителям прокуратуры с просьбой отреагировать на эту ситуацию.

Ранее в Красноярске жители многоэтажек показали, как выходят на улицу, чтобы вместе готовить еду из-за проблем в квартирах с водой и электричеством.

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