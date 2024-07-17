В РФ задержали растоптавшего православный крест блогера

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера из Дагестана, который на камеру растоптал православный крест. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

«Глупо было предполагать, что после публичного совершения преступления, добровольно транслируемого в прямом эфире, наказание тебя не настигнет», — подчеркнул парламентарий.

В то же время он усомнился в способности нарушителя строить причинно-следственные связи.

17 июля новостное агентство Ura.ru опубликовало видеозапись, на которой мужчина топчет лежащий на полу православный крест. При этом он сопровождает свои действия оскорблениями в адрес верующих.

Впоследствии стала известна личность нарушителя, которым оказался 28-летний блогер из Дагестана. Когда общественность узнала правду, мужчина выложил ролик с извинениями и заявил, что христиане «первые начали».

Несмотря на это, Хинштейн потребовал от Генеральной прокуратуры РФ и органов внутренних дел найти нарушителя и привлечь к ответственности. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил в отношении блогера уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Ранее журналисты выяснили, что в прошлом блогер из Дагестана привлекался к административной ответственности.