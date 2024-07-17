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Следствие просит ареста экс-главы департамента культуры Кибовского

Следствие по делу экс-главы департамента культуры Кибовского просит его ареста

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Следствие по делу бывшего министра правительства Москвы и экс-главы департамента культуры столицы Александра Кибовского ходатайствовало об его аресте. Это следует из данных картотеки суда.

Согласно материалам суда, Кибовского подозревают в получении взятки. Дело в отношении него было зарегистрировано 17 июля и в данный момент находится у судьи.

В категории дела указано «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».

В этот же день бывшего министра задержали. По данным источников РБК, мужчину подозревают в мошенничестве и взятке.

До этого в Самарской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере была задержана советник губернатора Ольга Михеева. По версии следствия, она незаконно занимала в Институте регионального развития сразу две должности — гендиректора и директора по стратегическому развитию. При этом получала зарплату и премии за работу, которую фактически не выполняла.

Ранее осужденный за коррупцию генерал попросился на СВО.

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