В России оценили, могут ли «совы» быть сообразительнее «жаворонков»

Хронотип (предпочтение активности в определенное время суток) человека играет роль в рабочей деятельности, однако вряд ли влияет на его когнитивные способности. Об этом RuNews24 рассказал IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, комментируя исследования ученых из Имперского колледжа Лондона, которые назвали «сов» сообразительнее «жаворонков».

«Хронотип, конечно, важен для оптимальной организации деятельности, но когнитивных преимуществ «сов» перед «жаворонками» в моей практике не наблюдается», — отметил эксперт.

В пример он привел киберспортсменов, которые чаще всего являются «совами». При этом Ермаков указал, что их деятельность начинается как хобби и активность естественным образом смещается на вечерне-ночное время.

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона (ICL) до этого установили, что привычка поздно ложиться спать может быть полезна для мозга. Команда изучила результаты 26 тыс. человек из медицинской базы UK Biobank, которые проходили тесты на интеллект, способность к рассуждению, время реакции и память.

Ранее ученые назвали опасное последствие поздних отходов ко сну.