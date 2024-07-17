Девушка пострадала в Москва-Сити из-за опасной фотосессии с петардой

Москвичка пострадала во время фотосессии незнакомых девушек в общественном месте. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел в Москва-сити. Россиянка находилась на рабочем месте, но в какой-то момент вышла на улицу на перерыв. Недалеко от входа тем временем две девушки устроили фотосессию и, чтобы сделать кадры более оригинальными, взорвали петарду.

В результате она задела спину вышедшей на перерыв девушки и ударилась о стену, где оставила дыру. В этот момент рядом находилось много людей.

«От звука взорвавшейся петарды все вздрогнули, а когда пострадавшая упала, побежали ей на помощь», – сообщается в публикации.

По данным источника, делавшие фотосессию девушки в этот момент скрылись с места.

Пострадавшая получила ожог первой степени, но госпитализация ей не понадобилась. Она обратилась в полицию. О том, обращались ли в МВД владельцы ТЦ, в котором петарда пробила дыру, неизвестно.

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