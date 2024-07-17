Стали известны подробности о растоптавшем православный крест блогере из Дагестана

Блогера из Дагестана, который растоптал православный крест и снял это на камеру, оштрафовали за кражу из мечети. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей в 2018 году.

Сейчас 28-летнего стримера задержали. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

В ближайшее время его допросят в столичном управлении Следственного комитета России. Предположительно, блогеру грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо год лишения свободы.

17 июля агентство Ura.ru опубликовало видео, на котором мужчина растаптывает православный крест, сопровождая все оскорблениями в адрес верующих. После того как была раскрыта его личность, блогер записал видеоролик с извинениями, где оправдывался тем, что христиане «первые начали».

Ранее мужчина осквернил икону «Неупиваемая Чаша» и угрожал прихожанам храма.