В РПЦ отреагировали на действия растоптавшего крест дагестанского блогера

Действия дагестанского блогера, растоптавшего православный крест, требуют проверки со стороны правоохранительных органов. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Он назвал подобные действия оскорблением, которое требует проверки со стороны правоохранительных органов. Такого рода действия являются заведомо преступными, нарушающими законодательство о защите чувств верующих, добавил представитель РПЦ.

17 июля агентство Ura.ru опубликовало видео, на котором мужчина растаптывает православный крест, сопровождая все оскорблениями в адрес верующих. После того как была раскрыта его личность, блогер записал видеоролик с извинениями, где оправдывался тем, что христиане «первые начали».

Несмотря на это, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой найти блогера и привлечь его к ответственности.

Ранее на растоптавшего православный крест дагестанца завели уголовное дело.