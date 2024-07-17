В Самарской области открыли объект обработки ТКО

В Тольятти Самарской области состоялось торжественное открытие нового мусоросортировочного комплекса мощностью 300 тыс. тонн, в мероприятии приняли участие врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Об этом сообщает 360.ru.

«Доля вторичного сырья после сортировки ТКО (твердых коммунальных отходов. — Прим. ред.) на объекте составит не менее 16%. Это современное предприятие в настоящее время является крупнейшим в Самарской области и приблизит регион к выполнению показателей федпроекта, а также сыграет немаловажную роль в формировании экономики замкнутого цикла», — отметил Буцаев.

Объект построили при финансовой поддержке РЭО, в него вложили 1,2 млрд рублей. При этом 78% оборудования в комплексе — отечественного производства. По словам Федорищева, современная сортировка мусора позволит перерабатывать и утилизировать его правильно.

В апреле Денис Буцаев сообщал, что РЭО планирует вложить 2,6 млрд рублей в реализацию инвестиционного проекта «Новочеркасский МЭОК» при сумме капитальных затрат в размере 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России изменили правила коммерческого учета массы ТКО.