В Ростовской области вводятся временные отключения электричества

Из-за увеличившейся нагрузки на электросети в Ростовской области вновь вводятся меры по временному отключению электроснабжения потребителей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей», – говорится в посте. Губернатор отдельно выделил попавшие под отключения города Ростов-на-Дону, Батайск и Азов.

По его словам, данная мера призвана снизить нагрузки, чтобы избежать аварий на объектах энергоснабжения. Отмечается, что система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время оно произойдет, невозможно.

Голубев отметил, что после нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет немедленно восстановлено.

17 июля стало известно, что из-за аварии, вызванной аномальной жарой, 2,5 млн человек остались без электричества на юге России.

Ранее энергопотребление на юге РФ впервые в истории превысило зимние максимумы.