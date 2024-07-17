Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области вводятся временные отключения электричества

Голубев: в Ростовской области вводятся отключения света из-за перегрузок

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

Из-за увеличившейся нагрузки на электросети в Ростовской области вновь вводятся меры по временному отключению электроснабжения потребителей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«В 12.20 из-за перегрузки высоковольтной линии по команде системного оператора Единой энергетической системы вновь поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей», – говорится в посте. Губернатор отдельно выделил попавшие под отключения города Ростов-на-Дону, Батайск и Азов.

По его словам, данная мера призвана снизить нагрузки, чтобы избежать аварий на объектах энергоснабжения. Отмечается, что система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время оно произойдет, невозможно.

Голубев отметил, что после нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет немедленно восстановлено.

17 июля стало известно, что из-за аварии, вызванной аномальной жарой, 2,5 млн человек остались без электричества на юге России.

Ранее энергопотребление на юге РФ впервые в истории превысило зимние максимумы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами